〔澳新汇市〕澳元及新西兰元回软,受西班牙及多家银行被降评所影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿10月14日电---澳元及新西兰元周五略微回软,此前西班牙及多家全球银行接连被调降评等;但在中国发布通胀数据以前,本周汇价仍大幅上扬.
澳元/美元AUD=D4跌至1.0155,纽约尾盘为1.0198,脱离周四所创三周高位1.0235美元.
澳元本周迄今仍上扬4%,可望创下2010年7月以来单周最大涨幅.上周二则曾跌至13个月低位0.9388美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。