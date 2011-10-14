版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:30 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元回软,受西班牙及多家银行被降评所影响

路透悉尼/惠灵顿10月14日电---澳元及新西兰元周五略微回软,此前西班牙及多家全球银行接连被调降评等;但在中国发布通胀数据以前,本周汇价仍大幅上扬.

澳元/美元AUD=D4跌至1.0155,纽约尾盘为1.0198,脱离周四所创三周高位1.0235美元.

澳元本周迄今仍上扬4%,可望创下2010年7月以来单周最大涨幅.上周二则曾跌至13个月低位0.9388美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐