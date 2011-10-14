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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:45 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜技术性反弹,然西班牙疑虑及中国数据恐抑制升势

路透上海10月14日电---伦敦期铜周五出现技术性反弹,受空头回补及中国消费者库存调整有限所支撑.

西班牙降评担忧及中国疲弱贸易数据,可能抑制升势.市场将从中国公布的通胀数据寻求交投线索.

0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.7%,至每吨7,364.25美元.上交易日大跌2.9%.

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