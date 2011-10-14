〔金属期市〕伦敦期铜技术性反弹,然西班牙疑虑及中国数据恐抑制升势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月14日电---伦敦期铜周五出现技术性反弹,受空头回补及中国消费者库存调整有限所支撑.
西班牙降评担忧及中国疲弱贸易数据,可能抑制升势.市场将从中国公布的通胀数据寻求交投线索.
0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.7%,至每吨7,364.25美元.上交易日大跌2.9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。