〔路透基点〕中国百盛商业集团重返市场筹组1.5亿美元贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,中国最大百货店营运商百盛商业集团经过一年之後重回联贷市场,去年11月该公司透过一项三年期贷款案融资2.5亿美元.
消息人士说,百盛商业集团已经委托星展银行、马来亚银行、Natixis、摩根大通、渣打银行展开一项1.15亿美元的两年期折叠式贷款案,基本上是以现有贷款加上新贷款.
这项新的境外融资资金将做为11月14日到期的2亿美元五年期债券的再融资.
这项折叠式贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215基点--和去年11月的贷款案相同.最高等级参贷行可获得一笔70个基点费用,最高综合收益为250基点.去年11月的贷款案最高综合收益为240基点.
这项折叠式贷款的银团组建将在11月初结案.
百盛商业集团是马来西亚Lion Group旗下企业,拥有中国最大的百货公司网络,有47家百货公司,营业总面积达150万平方米.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。