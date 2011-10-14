〔路透基点〕中国百盛商业集团重返市场筹组1.5亿美元贷款案--RLPC

路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,中国最大百货店营运商百盛商业集团经过一年之後重回联贷市场,去年11月该公司透过一项三年期贷款案融资2.5亿美元.

消息人士说,百盛商业集团已经委托星展银行、马来亚银行、Natixis、摩根大通、渣打银行展开一项1.15亿美元的两年期折叠式贷款案,基本上是以现有贷款加上新贷款.

这项新的境外融资资金将做为11月14日到期的2亿美元五年期债券的再融资.

这项折叠式贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215基点--和去年11月的贷款案相同.最高等级参贷行可获得一笔70个基点费用,最高综合收益为250基点.去年11月的贷款案最高综合收益为240基点.

这项折叠式贷款的银团组建将在11月初结案.

百盛商业集团是马来西亚Lion Group旗下企业,拥有中国最大的百货公司网络,有47家百货公司,营业总面积达150万平方米.(完)