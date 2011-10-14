〔EIA库存周报〕美国上周原油库存因进口增加而上扬,油品库存则锐减

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
10/07/11 较上周 较上年 10/07/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 340.4 -3.8 -22.1 337.6 1.3 -22.9
馏分油 151.9 -3.1 -14.3 154.0 -2.9 -18.2
汽油 211.2 -1.2 -13.6 209.6 -4.1 -8.6
取暖油 39.2 -0.6 -12.7 39.3 -0.9 -15.0
新配方(RFG)汽油 1.0 1.0 0.9 0.2 0.0 -0.6
煤油型航空燃料 46.9 0.4 0.8 46.8 0.4 0.1
原油日加工量 14.2 -0.2 0.5 14.5 -0.6 0.6
炼厂产能利用率(%)83.1 -1.5 +3.3 84.2 -3.5 +2.3
油品供应
(四周移动平均) -----------------19.0 0.0 -0.1
* 原油库存增幅高于预期,油品库存则骤降
* 炼厂产能利用率下降,导致油品库存减少
* 美国原油进口上扬,推高原油库存
* 库欣库存增加53.2万桶
路透10月13日电---美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示,因进口增加,上周美国原油库存增幅高于预期;而炼厂产能利用率下降,则导致油品库存降幅超过预期.
EIA公布,10月7日止当周美国原油库存增加134万桶,至3.3763亿桶.路透调查访问的分析师平均预期,原油库存增加30万桶.
EIA报告显示,原油日进口量增加38.6万桶,成为905万桶.
汽油库存减少413万桶至2.096亿桶,分析师原预估为减少10万桶.EIA指出,过去四周平均汽油需求较上年同期减少0.7%.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少293万桶,至1.5401亿桶,分析师平均预估为减少60万桶.
炼厂产能利用率下降3.5个百分点至84.2%,分析师原预估为减少0.6个百分点.由于炼厂进行维修,因此产能利用率通常会在秋季初期下降.
"报告提供讯息纷杂,但从汽油及馏分油库存大减看来,则略微偏多.这多可归因于炼厂产能利用率下降所致,"Tradition Energy的Chris Dillman表示.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地--库欣的库存增加53.2万桶至至3,062万桶,为11周以来首度增加.
美国石油协会(API)周三发布,上周美国原油库存降低380万桶,汽油库存下降120万桶,馏分油库存减少310万桶.(完)
--编译 龚芳;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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