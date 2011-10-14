〔EIA库存周报〕美国上周原油库存因进口增加而上扬,油品库存则锐减

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/07/11 较上周 较上年 10/07/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 340.4 -3.8 -22.1 337.6 1.3 -22.9

馏分油 151.9 -3.1 -14.3 154.0 -2.9 -18.2

汽油 211.2 -1.2 -13.6 209.6 -4.1 -8.6

取暖油 39.2 -0.6 -12.7 39.3 -0.9 -15.0

新配方(RFG)汽油 1.0 1.0 0.9 0.2 0.0 -0.6

煤油型航空燃料 46.9 0.4 0.8 46.8 0.4 0.1

原油日加工量 14.2 -0.2 0.5 14.5 -0.6 0.6

炼厂产能利用率(%)83.1 -1.5 +3.3 84.2 -3.5 +2.3

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.0 0.0 -0.1

* 原油库存增幅高于预期,油品库存则骤降

* 炼厂产能利用率下降,导致油品库存减少

* 美国原油进口上扬,推高原油库存

* 库欣库存增加53.2万桶

路透10月13日电---美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示,因进口增加,上周美国原油库存增幅高于预期;而炼厂产能利用率下降,则导致油品库存降幅超过预期.

EIA公布,10月7日止当周美国原油库存增加134万桶,至3.3763亿桶.路透调查访问的分析师平均预期,原油库存增加30万桶.

EIA报告显示,原油日进口量增加38.6万桶,成为905万桶.

汽油库存减少413万桶至2.096亿桶,分析师原预估为减少10万桶.EIA指出,过去四周平均汽油需求较上年同期减少0.7%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少293万桶,至1.5401亿桶,分析师平均预估为减少60万桶.

炼厂产能利用率下降3.5个百分点至84.2%,分析师原预估为减少0.6个百分点.由于炼厂进行维修,因此产能利用率通常会在秋季初期下降.

"报告提供讯息纷杂,但从汽油及馏分油库存大减看来,则略微偏多.这多可归因于炼厂产能利用率下降所致,"Tradition Energy的Chris Dillman表示.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地--库欣的库存增加53.2万桶至至3,062万桶,为11周以来首度增加.

美国石油协会(API)周三发布,上周美国原油库存降低380万桶,汽油库存下降120万桶,馏分油库存减少310万桶.(完)