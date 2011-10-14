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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 10:29 BJT

《外汇动态》美元兑坡元缩减跌幅,场内可见官方干预痕迹

0205GMT--美元兑坡元SGD=D3下滑,此前新加坡金融管理局(MAS)放宽货币政策的力度不及预期,但代理银行被发现在买入美元,令美元兑坡元的跌幅缩窄.

美元兑坡元较上日收盘价下滑0.5%至1.2722,一度最低跌至1.2688,MAS公布决定前报1.2770.

多位交易员称,央行的代理银行被发现在1.2700处买入美元兑坡元,市场人士正寻机在该水准下方买入.

"市场目前认为跌至1.27下方属于超跌,"一位亚系银行的交易员表示.

稍早,MAS考虑到全球经济放缓,小幅放宽政策,但调整力度不及市场预期,因受通胀考量制约.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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