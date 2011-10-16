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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 07:42 BJT

****主要国家经济指标预测--10月17日****

路透10月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0300 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14

出口(较上年同期) -- +19.6%

进口(较上年同期) -- +30.5%

0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%

产能利用率指数 -- +0.6%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负4.00 负8.82

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

产能利用率 77.5% 77.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 逆差7.66 --

对全球贸易收支(亿欧元) 逆差31.52 --

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差34 逆差40

0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.8% +0.8%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.8%

(较上年同期) +2.0% +1.7%

0900 意大利CPI(较前月) 9月终值 持平 +0.1%

(较上年同期) +3.0% +3.1%

HICP(较前月) +2.0% +1.9%

(较上年同期) +3.6% +3.5%

1230 美国出口物价 9月 +0.4% +0.2%

进口物价 +0.3% -0.3%

1230 加拿大制造业销售 8月 +1.4% +0.5%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +1.1% +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.3%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 57.5 60.2

现况指数 73.8 75.0

预期指数 47.0 50.0

1400 美国企业库存 8月 +0.5% +0.4%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 120.2 -- (完)

--整理 龚芳;审校 程琳

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