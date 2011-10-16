主要国家经济指标预测--10月17日****

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透10月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
0300 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14
出口(较上年同期) -- +19.6%
进口(较上年同期) -- +30.5%
0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%
产能利用率指数 -- +0.6%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负4.00 负8.82
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
产能利用率 77.5% 77.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 逆差7.66 --
对全球贸易收支(亿欧元) 逆差31.52 --
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差34 逆差40
0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.8% +0.8%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.8%
(较上年同期) +2.0% +1.7%
0900 意大利CPI(较前月) 9月终值 持平 +0.1%
(较上年同期) +3.0% +3.1%
HICP(较前月) +2.0% +1.9%
(较上年同期) +3.6% +3.5%
1230 美国出口物价 9月 +0.4% +0.2%
进口物价 +0.3% -0.3%
1230 加拿大制造业销售 8月 +1.4% +0.5%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +1.1% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.3%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 57.5 60.2
现况指数 73.8 75.0
预期指数 47.0 50.0
1400 美国企业库存 8月 +0.5% +0.4%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 120.2 -- (完)
--整理 龚芳;审校 程琳
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选