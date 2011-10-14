〔路透调查〕将近四分之三的日本企业认为未来数月经济将呈现迟滞

路透东京10月14日电---路透调查周五显示,有将近四分之三的日本企业认为未来数月经济将会迟滞,12%的受访者认为由于对全球经济蹒跚前进的忧虑日增,经济会跌回衰退.

欧洲主权债危机所引发的不安可能让全球经济更恶化,有69%的企业表示订单及销售料下滑.这项路透调查的访问期间为9月26日至10月7日.