〔路透调查〕将近四分之三的日本企业认为未来数月经济将呈现迟滞

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月14日电---路透调查周五显示,有将近四分之三的日本企业认为未来数月经济将会迟滞,12%的受访者认为由于对全球经济蹒跚前进的忧虑日增,经济会跌回衰退.
欧洲主权债危机所引发的不安可能让全球经济更恶化,有69%的企业表示订单及销售料下滑.这项路透调查的访问期间为9月26日至10月7日.
调查访问了400家大企业,约有250家回覆.调查结果凸显出企业对日本央行预估经济会温和复苏的疑虑.央行有此看法是基于政府在地震後的重建支出以及新兴经济体成长的助力.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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