〔日本债市〕公债小涨,但偏空讯号浮现令升势受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月14日电---日本政府公债周五微升,投资人跟随美国公债涨势操作,此前美国摩根大通(JPM.N)公布疲弱财报後,压低股市表现;另外,日本上日标售30年期公债,买气温和.
但日债涨势有限,因市场认为,迹象显示欧洲当局似乎加快致力整顿银行业,阻止欧债危机伤害扩大,短期内投资人的风险意愿可能回升.
"昨天标售顺利令超长债获得支撑,但是技术性操作短线客的期债卖盘可能造成压力,"一美系券商交易员称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。