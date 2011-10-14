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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 12:09 BJT

〔日本债市〕公债小涨,但偏空讯号浮现令升势受限

路透东京10月14日电---日本政府公债周五微升,投资人跟随美国公债涨势操作,此前美国摩根大通(JPM.N)公布疲弱财报後,压低股市表现;另外,日本上日标售30年期公债,买气温和.

但日债涨势有限,因市场认为,迹象显示欧洲当局似乎加快致力整顿银行业,阻止欧债危机伤害扩大,短期内投资人的风险意愿可能回升.

"昨天标售顺利令超长债获得支撑,但是技术性操作短线客的期债卖盘可能造成压力,"一美系券商交易员称.

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