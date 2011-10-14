《企业看点》--10月14日财务活动报导摘要

路透10月14日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周五报导,俄罗斯金矿商Polyus Gold已采取行动,11月初之前将移籍至英国,以便年底之前在伦敦证交所挂牌上市.[ID:nL5E7LE00H]

* 华尔街日报引述知情人士报导称,联合利华(ULVR.L)接近达成协议,将以约8.5亿美元买下俄罗斯化妆品公司Kalina KLNA.MM.

* 马来西亚Business Times报导,马来西亚Felda Global Ventures Holdings最快下周将聘请投资银行安排首次公开上市(IPO),这可能是马来西亚最大IPO案之一.[ID:nL3E7LE01J]

* 华尔街日报引述知情人士称,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)接近达成协议,将与德国乳品业者Theo Muller Group成立合资事业,以切入成长迅速的酸奶业.[ID:nN1E79C23B]

* 德国金融时报(Financial Times Deutschland)周五预先版指出,私募股权投资公司RHJRHJI.BR正与General Atlantic Partners洽谈,讨论再度提议收购德意志银行(DBKGn.DE)旗下BHF.[ID:nL5E7LD49G]

* 越南一国营报纸周四称,越南股市及多家银行因一项规模5兆(万亿)越南盾(2.4亿美元)的诈骗案而受冲击.[ID:nL3E7LD1DW]

* 韩国媒体报导,韩国浦项钢铁(005490.KS)决定将今年资本支出削减约1兆(万亿)韩元(8.57亿美元),因全球经济放缓,钢铁市场萎缩.[ID:nL3E7LD1IO]

* 越南一国营报纸报导,央行正在为银行业并购铺路,加速银行业重整.[ID:nL3E7LD0N7](完)