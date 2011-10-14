〔澳新汇市〕澳元/美元有望创下逾一年最大单周升幅,新西兰元不遑多让

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿10月14日电---澳元周五有望创下逾一年来最大单周升幅;新西兰元也不遑多让,因对欧洲的信心正在改善,且全球成长协助抵销西班牙被降评的影响.
澳元/美元AUD=D4持稳于1.0197美元,盘初低位1.0145提供强劲支撑,且距离周四高位1.0235不远.
澳元/美元本周迄今上涨4.4%,可能是2010年7月以来最大单周升幅,且大幅脱离近期的13个月低位0.9388.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。