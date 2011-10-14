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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 12:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元有望创下逾一年最大单周升幅,新西兰元不遑多让

路透悉尼/惠灵顿10月14日电---澳元周五有望创下逾一年来最大单周升幅;新西兰元也不遑多让,因对欧洲的信心正在改善,且全球成长协助抵销西班牙被降评的影响.

澳元/美元AUD=D4持稳于1.0197美元,盘初低位1.0145提供强劲支撑,且距离周四高位1.0235不远.

澳元/美元本周迄今上涨4.4%,可能是2010年7月以来最大单周升幅,且大幅脱离近期的13个月低位0.9388.

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