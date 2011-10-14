〔新加坡数据〕8月零售销售经季节调整後按月下滑7.2%;按年升3.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月14日电---新加坡统计局周五公布,8月零售销售经季节调整後较前月下滑7.2%;较上年同期则增长3.3%.
月份 指数 扣除汽车
(%) 较上月* 较上年同期 较上月 较上年同期
8月 -7.2 +3.3 -3.9 +7.4
7月** +1.9 +10.7 +1.1 +10.7
6月 +1.7 +11.1 +0.8 +10.7
5月 -0.8 +9.6 -1.3 +7.8
4月 +6.0 +8.5 +4.2 +10.5
3月 +4.6 +1.1 -1.4 +7.4
2月 -3.5 -11.8 0.0 -3.2
1月 -2.5 +3.2 +2.1 +16.0
12月 -0.6 +3.2 -0.5 +8.9
11月 +0.8 -2.3 +0.7 +5.5
10月 +1.3 -2.6 +0.3 +5.6
9月 -2.6 +0.3 +0.4 +5.2
8月 +2.3 -1.1 +0.1 +6.4
7月 +3.2 -1.2 +1.3 +6.0
* 经季节调整
** 修正後数据
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--编译 张若琪;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。