〔路透基点〕六家银行签署台湾友达晶材80亿台币贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,六家银行签署了台湾太阳能晶圆厂商友达晶材80亿台币五年期定期贷款案,贷款目标规模原先为70亿台币.
委托主办行兼额度分配行第一商业银行、土地银行、台湾银行承贷额度各为20亿台币.第一银行为贷款管理行,土地银行为担保品控管行.
台新银行亦为委托主办行,承贷9.5亿台币.
玉山银行为经理行,承贷7亿台币;永丰银行为参贷行,额度3.5亿台币.
贷款利率为90天期初级商业票据利率加码42.5基点.
承贷额14亿台币的银行,先付费用为20基点.
承贷额10亿至13亿台币的银行,先付费用为15基点.
承贷额7亿至9.99亿台币的银行,先付费用为10基点.
承贷额3.5亿至6.99亿台币的银行,先付费用为5基点.
这笔贷款有三年的宽限期,每半年还款一次,分五期平均偿还,平均期限为四年.
贷款动用额度不到85%的话,需支付15基点的承诺费.
财务约定条款包括最低流动比率为1.1倍;债务比率最高1.5倍;利息覆盖比率最低3倍;最低有形资产净值80亿台币.
资金用途为资本支出.
友达晶材为友达光电旗下企业.
友达光电今年5月为日本太阳能厂M Setek Co Ltd担保一项350亿日圆境内贷款案及一项200亿日圆境外贷款案.该项境内贷款案利率为东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码170基点,境外贷款案则为伦敦银行间日圆拆放款利率(YEN LIBOR)加码170基点.
2010年12月,友达光电取得一项400亿台币的五年期定期贷款,贷款利率为初级商业票据利率加码52基点,最高综合收益61.3基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。