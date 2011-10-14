〔台湾汇市〕台币兑美元续创三周高位,但外资缺乏方向令盘势陷胶着

路透台北10月14日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收升2.9分,续创三周来高位.标准普尔虽调降西班牙评级,市场并没有产生剧烈波动,亚洲货币在狭幅区间震盪整理,台币也欠缺明确方向性,银行间观望气氛浓厚.

汇银人士指出,因经济成长疲弱及银行业风险,西班牙信用评级遭降,市场却没有大感意外.而台股今日虽收跌,但外资在台股已经连续六日买超,外资买卖美元均见,令台币多数时间在窄幅区间整理.

"到这里台币都没什麽在动...看来年底的行情差不多就在这里了,"一位本地银行人士称.

交易商表示,按历史经验来看,台币全年波动区间大约在2-3元间,而今年台币最高点落在28.476元,最低点在30.722元,今年高低点震盪幅度已有2.246元;加上台币于目前汇价附近,上下方皆有进出口商的买卖盘守候,外资也缺乏明确动向,令走势更显胶着.

他们预估,下周一交投区间先看30.2-30.4元间,并关注稍晚即将召开的G20财务长级会议,盼其能祭出更多欧债纾困措施,以及今晚美股表现.

台币兑美元周五收报30.300元,较一周前升值1.93角,或0.64%;累计今年以来台币已升值0.22%,些微收回此前因欧债危机加剧而失去的升幅.

台币兑美元盘中亦触及三周来高位,上次高位出现在9月22日,报30.100元.此外,台币上次收盘高位则出现在9月21日的29.950元.

台湾加权指数.TWII今日收盘下跌0.95%至7,538.08点;外资及陆资在台股买超24.16亿台币,已连续六日买超,累计金额为326.56亿.[ID:nCT0406216]

新兴汇市中,新加坡坡元SGD=周五上涨,可望录得16个月最大单周升幅,因之前新加坡金管局放松货币政策的力度小于预期,不过部分投资者在发现当局入市干预後了结获利.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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