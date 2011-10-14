〔台湾债市〕殖利率收高,因20年增额券登场表现较预期差

路透台北10月14日电---台湾债市主要殖利率周五收高.虽有美债价格上涨与股市下跌的利多,不过债市走向似与趋势脱钩,在20年增额券100/7R发行前交易殖利率开出高于预期带动下,五年与10年券殖利率也纷纷收高.

由于下周一就要标售五年增额券100/6R,市场观望气氛相当浓厚.交易商指出,100/6R得标利率的落点,将由基于养券需求的实质买盘,与打算标高後再回补空单的交易商等两股力道决定,落在1.00%这端将有利多头,但若飘向1.10%,则对盘势不利.

"100/7R在尾盘被K(卖超),100/6R也有空单进来."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员则指出,昨日30年券100/8在场外以1.895%的利率成交,比之前1.881%的交易记录走高.这显示长券端有卖盘要出货,但买盘并不热衷追价,也影响到了100/7R今日登场的表现.

台湾股市周五收低0.95%,市场仍然担忧欧元区债务危机可能打击金融和科技出口类股.加权股价指数.TWII收低70.25点至7,358.08,不过本周收涨2%.

美国公债价格周四上涨,30年期公债结束六天跌势,因股市升势失去动能,此前摩根大通(JPM.N)公布疲弱的业绩及投资者担忧欧洲银行资本重组计划.10年期公债价格US10YT=RR升11/32,收益率报2.18%,较周三下跌4个基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +1.12 1.0440 1.0298-1.0460 93.5

10 100/9 A00109=TWO +0.88 1.3098 1.2970-1.3098 12.5

20 100/7R A00107R=TWO -- 1.7600 1.7400-1.7600 7.0

由于从第二季公债标售的结果显示,最终得标利率多数较发行前交易期间的水准为高,因此有不少交易商押注100/6R的标售结果也不脱此一趋势,导致光是昨日的未平仓量(OI)即暴增30馀亿台币,达到113亿的水准.

"交易商认为会标高,先行放空再趁标售回补."一证券商交易员说.

不过一票券商交易员说,已有听到一、两家银行表示对100/6R有兴趣,因为近期的资金状况比较宽松,且央行停止升息後的养券需求增加.

"周一会不会标高,可能还是个问号."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3098

5 100/6 A00106=TWO 1.0280

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)