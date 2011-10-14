〔台湾货币市场〕短率变化不大,下周料仍可持稳

* 短率持稳,银行间忙消化短钱

* 下周料暂时仍可持稳

记者 张雅菁

路透台北10月14日电---台湾银行间短期利率周五变化不大,3,000亿台币央行存单到期,市场气氛一片宽松,不少银行间在周末前忙着找寻消化管道.对于下周市况,预期波动也不会太大.

市场调度人士指出,由于本周央行存单到期占整提存期的逾三分之一,为了消化短钱,每天除了续申报央行存单,也会主动丢给央行代收行,或是积极抢买短票.对于下周,虽然存单到期量减少,宽松程度将降低,但距期底还有两周,预期利率暂不致有大变化.

"我们今天就是有钱没处消化的人,"一公股银行人士称."接下来看央行怎麽收,(期底前)应该会慢慢紧吧."

本地时间15:33:拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日为0.395%;区间为0.297-0.790%,上日在0.297-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.420-0.830%,上日在0.390-0.800%.

**短票供不应求**

短票部份,票券商表示,周末前发行量增,但次级市场还是呈现供不应求,亦有法人客户在预框(预定)下周的票,因此大致乐观看待下周市况,至少上半周仍将是钱多票少的状态.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85%,同上日.不过,部份券商的跨月交易利率稍高在0.86%.

央行存单今日到期为3,028.50亿台币,发行量待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周主要宽松因素为央行存单到期共6,331.3亿台币,依序为周一2,786.3亿、周二238亿、周三1,495.50亿、周四690亿、周五1,121.50亿,另外周五有400亿公债及250亿国库券到期.紧缩因素则为周四400亿公债发行.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负43亿台币,累计超额准备为1,279亿台币,加计前期1%的超额准备为2,403亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周五持稳.因月中例行性资金需求高峰,使部分交易商略感趋紧,但投信端仍有余钱流入,一进一出间,市场资金尚能打平.

资金调度人士表示,下周有900多亿台币的债券即将发行,其中包含公债及较好标的公司债,预料寿险买盘不少,一旦资金供给趋紧,RP利率恐有走升压力.不过,下周亦有约400亿公债还本,料对市况也有缓解作用,仍需密切观察客户端的赎回状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.

交易商统计,下周大型发债计划如下:周一(17日)有高雄市政府债124.5亿台币发行;周三(19日)台湾中钢(2002.TW)将发行197亿公司债;周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.(完)