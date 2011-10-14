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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 15:42 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜上扬,受中国通胀利多及库存回补有限所激励

路透上海10月14日电---伦敦期铜周五上扬,受中国消费方回补库存有限及中国最新通胀数据引发的正面人气所推动;但对西班牙信用评等降级的疑虑,将抑制市场涨势.

0705GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨2.7%,至每吨7,504美元,上日挫跌2.9%.

交投最活络的12月沪铜合约SCFc3上扬2.1%,至56,010元人民币,上日则跌0.1%.

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