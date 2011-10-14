〔金属期市〕伦敦期铜上扬,受中国通胀利多及库存回补有限所激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月14日电---伦敦期铜周五上扬,受中国消费方回补库存有限及中国最新通胀数据引发的正面人气所推动;但对西班牙信用评等降级的疑虑,将抑制市场涨势.
0705GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨2.7%,至每吨7,504美元,上日挫跌2.9%.
交投最活络的12月沪铜合约SCFc3上扬2.1%,至56,010元人民币,上日则跌0.1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。