〔路透调查〕台湾五年增额券100/6R得标利率料落在1.03-1.06%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 标售时间:下周一(17日),金额预定400亿台币
* 得标利率料在1.03-1.06%
* 银行等养券买盘需求不低,标高机率料不大
* 交易商押注将标高先行放空,未平仓量快速上升
路透台北10月14日电---路透调查显示,台湾下周一将标售的五年增额券100/6RA00106R=TWO,在银行等养券买盘多有需求带动下,得标利率料落在1.03-1.06%.
银行业人士表示,资金状况已较上月趋于宽松,由于预料央行在未来半年至一年都不升息,日前标售的364天期存单得标利率已较前次走低至0.984%,此时养券是不错的时点.
"基本面有利于持券,1.05%对投资盘而言是最好的收益率."一大型政府银行交易主管说.
另一大型银行交易员也指出,此时100/6R发行前交易殖利率已自低点反弹了逾7个基点,料对有养券需求的买盘具吸引力.
不过也有交易商不作此想法.认为自第二季以来,实质买盘都是等殖利率标高以後才进场承接筹码,这次应该也不会跳脱既有模式,导致未平仓量(OI)在接近标债前夕快速窜升,已达到逾110亿台币的水准.
"空单暴增,但殖利率却向上,显示多头已经轧不动了."一证券商交易员说.
另一证券商交易员也表示,在100/6R发行前交易期间,看不出来银行有想买的企图,此外,央行还在拉抬代收隔夜拆款利率,影响了大家做多的意愿.
"我认为银行要等到1.05%以上才会慢慢收,现在的位置有点尴尬."他说.
央行将在下周一代财政部标售100/6R,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周五100/6R发行前交易(when-issued)殖利率收升1.12个基点,报1.0440%,该券在发行前交易期间的高点落在1.0515%,低点则为0.9700%.
7月间标售的五年期公债100/6,当时得标利率为1.18%,此期券银行业持有比重为41.68%,证券业则为36.67%.[ID:nCT0468033]
以下为交易商对100/6R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
======================================
凯基证券 1.03 1.06
统一证券 1.04 1.07
大型券商 1.08 1.10
国际票券 1.03 1.08
第一银行 1.03 1.06
华南银行 1.02 1.05
大型政府银行 1.01 1.04
中国信托 1.03 1.05
大型金融机构 1.03 1.07
======================================
中值 1.03 1.06 (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN];路透调查请点选[CPOLL]
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。