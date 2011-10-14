〔路透基点〕台泥国际委托两家银行主办5亿美元五年期贷款案--RLPC

路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台泥国际集团即将委托渣打银行、合作金库商业银行主办其5亿美元五年期贷款案.台泥国际是台湾水泥的子公司.

一名消息人士说,这项贷款案所有资金成本料为150-200基点.

如同先前的报导,贷款资金将作为再融资和营运资本之用.

台泥国际上次涉足联贷市场是在2010年8月,当时是一项19.2亿港元的三年期定期贷款案.该项子弹式贷款的利率为较香港银行同业间利率(Hibor)加码85基点,所有资金成本上限为101.7基点.(完)