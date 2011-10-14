〔路透基点〕台泥国际委托两家银行主办5亿美元五年期贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台泥国际集团即将委托渣打银行、合作金库商业银行主办其5亿美元五年期贷款案.台泥国际是台湾水泥的子公司.
一名消息人士说,这项贷款案所有资金成本料为150-200基点.
如同先前的报导,贷款资金将作为再融资和营运资本之用.
台泥国际上次涉足联贷市场是在2010年8月,当时是一项19.2亿港元的三年期定期贷款案.该项子弹式贷款的利率为较香港银行同业间利率(Hibor)加码85基点,所有资金成本上限为101.7基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。