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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 18:17 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增296.1亿台币

路透台北10月14电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增296.1亿台币,央行存单未到期馀额为6兆5,892.4亿台币.上周存单发行量净增231亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月11日(二) 5,071.5 4,948.0 -123.5

10月12日(三) 1,078.5 1,554.0 475.5

10月13日(四) 2,629.5 2,699.6 70.1

10月14日(五) 3,028.5 2,902.5 -126.0

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总计 11,808.0 12,104.1 +296.1

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月11日(二) 913 343

10月12日(三) 475 91

10月13日(四) 523 185

10月14日(五) 815 248

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总计 2,726 867 (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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