《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增296.1亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月14电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增296.1亿台币,央行存单未到期馀额为6兆5,892.4亿台币.上周存单发行量净增231亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月11日(二) 5,071.5 4,948.0 -123.5
10月12日(三) 1,078.5 1,554.0 475.5
10月13日(四) 2,629.5 2,699.6 70.1
10月14日(五) 3,028.5 2,902.5 -126.0
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总计 11,808.0 12,104.1 +296.1
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月11日(二) 913 343
10月12日(三) 475 91
10月13日(四) 523 185
10月14日(五) 815 248
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总计 2,726 867 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。