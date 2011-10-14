〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透台北10月14日电---台湾最大金控公司--国泰金(2882.TW)周五公告,已与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署合作备忘录.
国泰金在中国方面,保险业务已与中国东航集团合作成立保险合资公司;此外在银行业务方面,则中国农行(601288.SS)(1288.HK),交通银行(3328.HK)(601328.SS)已签订合作备忘录.
两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.
以下是两地金融机构及其他业者合作情况:
台资金融机构 大陆金融机构 方式
彰化银行 中国银行 MOU
(2801.TW) 交通银行 MOU
华南金控 中国银行 MOU
(2880.TW)
第一金控 交通银行 MOU
(2892.TW) 中国银行 MOU
中国农行 MOU
中国工商银行 MOU
兆丰金控 交通银行 MOU
(2886.TW) 中国银行 MOU
中国农行 MOU
中信金控 中国银行 MOU
(2891.TW)
台湾银行 交通银行 MOU
中国银行 MOU
南京银行 MOU
中国工商银行 MOU
台新金控 南京银行 MOU
(2887.TW) 华美银行 MOU
成都农银 MOU
合库银 中国银行 MOU
5854.TW 中国农行 MOU
国家开发银行 MOU(谈定但尚未签约)
富邦金控 紫金控股 保险合资公司
(2881.TW) 方正证券 基金管理合资公司
中信集团 融资租赁合资公司
厦门商银 投资
国泰金控 东航集团 保险合资公司
(2882.TW) 中国农行 MOU
交通银行 MOU
*中国银行 MOU
新光金控 海航集团 保险合资公司
(2888.TW)
台湾人寿 厦门建发集团 保险合资公司
(2883.TW)
永丰金控 国信证券 MOU
(2890.TW) 中国华融 战略合作协议
上海证券 管理谘询顾问合同
远东银行 重庆银行 讨论签MOU
(2845.TW)
元大金控 永安期货 合作意向书
(2885.TW)
宝来证券 银河证券 计划签署
2854.TW 管理谘询顾问合同
统一证券 中国联华信托 合资成立基金公司
(2855.TW)
资料来源: 公司网站及台湾证交所讯息.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老