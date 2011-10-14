〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

路透台北10月14日电---台湾最大金控公司--国泰金(2882.TW)周五公告,已与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署合作备忘录.

国泰金在中国方面,保险业务已与中国东航集团合作成立保险合资公司;此外在银行业务方面,则中国农行(601288.SS)(1288.HK),交通银行(3328.HK)(601328.SS)已签订合作备忘录.

两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.

以下是两地金融机构及其他业者合作情况:

台资金融机构 大陆金融机构 方式

彰化银行 中国银行 MOU

(2801.TW) 交通银行 MOU

华南金控 中国银行 MOU

(2880.TW)

第一金控 交通银行 MOU

(2892.TW) 中国银行 MOU

中国农行 MOU

中国工商银行 MOU

兆丰金控 交通银行 MOU

(2886.TW) 中国银行 MOU

中国农行 MOU

中信金控 中国银行 MOU

(2891.TW)

台湾银行 交通银行 MOU

中国银行 MOU

南京银行 MOU

中国工商银行 MOU

台新金控 南京银行 MOU

(2887.TW) 华美银行 MOU

成都农银 MOU

合库银 中国银行 MOU

5854.TW 中国农行 MOU

国家开发银行 MOU(谈定但尚未签约)

富邦金控 紫金控股 保险合资公司

(2881.TW) 方正证券 基金管理合资公司

中信集团 融资租赁合资公司

厦门商银 投资

国泰金控 东航集团 保险合资公司

(2882.TW) 中国农行 MOU

交通银行 MOU

*中国银行 MOU

新光金控 海航集团 保险合资公司

(2888.TW)

台湾人寿 厦门建发集团 保险合资公司

(2883.TW)

永丰金控 国信证券 MOU

(2890.TW) 中国华融 战略合作协议

上海证券 管理谘询顾问合同

远东银行 重庆银行 讨论签MOU

(2845.TW)

元大金控 永安期货 合作意向书

(2885.TW)

宝来证券 银河证券 计划签署

2854.TW 管理谘询顾问合同

统一证券 中国联华信托 合资成立基金公司

(2855.TW)

资料来源: 公司网站及台湾证交所讯息.(完)