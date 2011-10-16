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宏观经济 | 2011年 10月 17日 星期一 07:04 BJT

《美国重要政经日程》--10月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1315 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月工业生产.

1500 - 农业部公布一周美国谷物与油籽出口检验报告.

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售.

1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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