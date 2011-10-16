《美国重要政经日程》--10月17日

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1315 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月工业生产.
1500 - 农业部公布一周美国谷物与油籽出口检验报告.
1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售.
1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
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“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。