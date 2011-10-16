《欧美金融市场假期一览表》--10月17日-12月31日

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情

“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。