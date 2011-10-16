版本:
中国
宏观经济 | 2011年 10月 17日 星期一 07:02 BJT

《欧美金融市场假期一览表》--10月17日-12月31日

欧洲和美国金融市场假期如下:

11月11日(周五)--美国(股市正常交易,债市休市)

11月24日(周四)--美国

12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国

12月27日(周二)--英国

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--整理 王冠中

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐