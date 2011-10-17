《台湾报摘》--工商时报10月17日

* 头版头条:

--近两年大陆有3、4座8.5代厂陆续量产,相关人才需求殷切,为进一步争取高阶、研发人才,京东方(000725.SZ)(200725.SZ)、龙腾正计画来台成立设计中心,大挖设计人才.厂商忧心,此举恐造成台湾面板人才流失,并快速提升陆资面板厂战力.

* 其他:

--为保持出口成长力道,经济部规划的新郑和计画,第四季拟针对大陆、双印(印度、印尼)及越南等新兴市场拓销加强力道、鼓励参展设立主题馆或联合摊位,每案最高补助200万台币.同时积极评估恢复出口优惠融资等强力政策上场救援,力守全年出口成长10%目标.

--马英九总统今日将提出黄金10年两岸及国际愿景,宣布发展两岸在国际社会良性互动的新模式,未来将针对绿色能源、粮食安全等全球新兴议题,及非政府组织进行两岸合作交流,并加强推动参与国际组织与活动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.