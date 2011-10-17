《台湾报摘》--经济日报10月17日

* 头版头条:

--泰国爆发50年来最严重的水灾,由于该地是汽车、光学与硬碟厂生产重要基地,包括丰田(7203.T)、本田(7267.T)、Nikon(7731.T)、索尼(Sony)(6758.T)等业者都已经停产,冲击供应链,台厂由于与日厂关系好,又邻近泰国,在汽车零组件、光学与硬碟三大族群转单效益可期.

* 其他:

--顶新集团旗下流通事业全力拓点,顶巧控股董事长魏应行发下豪语,2020年集团便利商店、餐饮据点数达1.4万家,营收目标735亿人民币,届时全家便利商店要成为中国大陆第一大业者.

--据统计,今年前七个月寿险业总保费收入衰退5%,全年若也是负成长,将为台湾寿险市场发展50年来首见.金管会已密切注意,将鼓励保险业多发展传统型保险商品,以刺激下一波的成长.

--因应全球经济放缓,政府将运用民间力量加速全台公共建设、带动内需.据了解,行政院公共工程委员会已掌握案源,明年促进民间参与公共建设(BOT)金额上看3,518亿台币,可望创下历史新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.