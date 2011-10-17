《台湾报摘》--经济日报10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--泰国爆发50年来最严重的水灾,由于该地是汽车、光学与硬碟厂生产重要基地,包括丰田(7203.T)、本田(7267.T)、Nikon(7731.T)、索尼(Sony)(6758.T)等业者都已经停产,冲击供应链,台厂由于与日厂关系好,又邻近泰国,在汽车零组件、光学与硬碟三大族群转单效益可期.
* 其他:
--顶新集团旗下流通事业全力拓点,顶巧控股董事长魏应行发下豪语,2020年集团便利商店、餐饮据点数达1.4万家,营收目标735亿人民币,届时全家便利商店要成为中国大陆第一大业者.
--据统计,今年前七个月寿险业总保费收入衰退5%,全年若也是负成长,将为台湾寿险市场发展50年来首见.金管会已密切注意,将鼓励保险业多发展传统型保险商品,以刺激下一波的成长.
--因应全球经济放缓,政府将运用民间力量加速全台公共建设、带动内需.据了解,行政院公共工程委员会已掌握案源,明年促进民间参与公共建设(BOT)金额上看3,518亿台币,可望创下历史新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。