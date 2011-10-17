〔台湾汇市〕台币兑美元午盘涨逾2角,触及近一个月来高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月17日电---台币兑美元TWD=TP周一午盘大涨逾2角,触及近一个月以来高位.受欧债峰会可望救市的乐观情绪推动,亚洲货币齐走扬,台股亦追随区域走势而收涨.不过,交易商称,见进口商及央行不时进场买汇.
台币兑美元上次盘中高位出现在9月21日,报29.861元
本地时间下午14:08时,台币兑美元大涨1.91角至30.109,稍早曾至30.086高位.另外,台股.TWII周一收盘上扬1.40%,报7,461.12点.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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