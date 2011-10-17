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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 14:16 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元午盘涨逾2角,触及近一个月来高位

路透台北10月17日电---台币兑美元TWD=TP周一午盘大涨逾2角,触及近一个月以来高位.受欧债峰会可望救市的乐观情绪推动,亚洲货币齐走扬,台股亦追随区域走势而收涨.不过,交易商称,见进口商及央行不时进场买汇.

台币兑美元上次盘中高位出现在9月21日,报29.861元

本地时间下午14:08时,台币兑美元大涨1.91角至30.109,稍早曾至30.086高位.另外,台股.TWII周一收盘上扬1.40%,报7,461.12点.

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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