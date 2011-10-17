〔台湾金融〕寿险保费收入恐现50年首度负成长,因利变型保费减少--报载

路透台北10月17日电---经济日报周一报导,根据保险事业发展中心最新统计,今年前七月全体寿险业保费收入1.2兆台币,比去年同期减少5.3%.若全年也是负成长,将为台湾寿险市场发展50年来首见.

报导称,过去几年寿险市场疯狂销售利变年金,透过银行通路吸收存款族的资金,使得寿险保费收入快速成长.不过,主管机关金管会认为,保险公司把年金商品当作短期存款来卖非常不妥,因而在去年9月发布新规定,要求利变商品在第一年、第二年解约,都必须收解约费.

这项政策让利变年金商品顿时黯然失色,今年以来严重冲击寿险公司的新契约保费收入.由于寿险业一向是长天期公债与商用不动产的主要买家,保费收入减少是否影响业者的投资策略与相关商品表现,值得留意.

经济日报引述国泰人寿副总经理林昭廷说法称,应是利率变动型商品保费收入减少所致.不过,过去保费成长那麽快,现在往回修正也是好的,会让商品结构更健康.

金管会官员表示,寿险保费收入的衰退,如果是因"类定存"保险商品的减少所致,对市场长远发展不见得不好,如果经过商品结构的调整後,市场仍可稳定成长,这是过度期间正常的现象.(完)