〔日本企业〕三菱UFJ摩根士丹利证券计画裁员1,200至1,300人--消息

路透东京10月17日电---一名知情消息人士周一表示,三菱UFJ金融集团(8306.T)和摩根士丹利(MS.N)在日本的合资证券公司计画裁员1,200至1,300人,约整体员工数的20%.

三菱UFJ摩根士丹利证券的一名发言人士表示,该公司本月稍早公布提前退休方案,但不愿透露有多少员工回覆.

先前在2月提出的提前退休方案,裁撤了270人.该公司在3月底时有约6,600名员工.(完)