〔日本企业〕三菱UFJ摩根士丹利证券计画裁员1,200至1,300人--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月17日电---一名知情消息人士周一表示,三菱UFJ金融集团(8306.T)和摩根士丹利(MS.N)在日本的合资证券公司计画裁员1,200至1,300人,约整体员工数的20%.
三菱UFJ摩根士丹利证券的一名发言人士表示,该公司本月稍早公布提前退休方案,但不愿透露有多少员工回覆.
先前在2月提出的提前退休方案,裁撤了270人.该公司在3月底时有约6,600名员工.(完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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