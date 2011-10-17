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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:09 BJT

〔东京汇市〕欧元守在一个月高点附近,受欧洲危机解决方案的希望提振

* 欧元守住涨势,受因应危机具体措施的希望提振

* 欧元阻力在1.3937美元和1.3952美元,支撑在1.3834美元

* 10月23日欧盟峰会将是防止危机扩大的关键

* 希腊债务必须扩大减计--德国财长

* 澳元和新西兰元因获利了结而小幅下跌,美元/日圆持稳

路透东京10月17日电---欧元周一盘旋在一个月高点附近,此前20国集团(G20)官员表示,预期10月23日欧盟峰会将就欧元区债务危机提出果决的因应措施,支撑了将有长期解决方案的希望.

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