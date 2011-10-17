〔东京汇市〕欧元守在一个月高点附近,受欧洲危机解决方案的希望提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元守住涨势,受因应危机具体措施的希望提振
* 欧元阻力在1.3937美元和1.3952美元,支撑在1.3834美元
* 10月23日欧盟峰会将是防止危机扩大的关键
* 希腊债务必须扩大减计--德国财长
* 澳元和新西兰元因获利了结而小幅下跌,美元/日圆持稳
路透东京10月17日电---欧元周一盘旋在一个月高点附近,此前20国集团(G20)官员表示,预期10月23日欧盟峰会将就欧元区债务危机提出果决的因应措施,支撑了将有长期解决方案的希望.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。