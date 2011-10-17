〔欧洲金融〕IMF呼吁制订泛欧存款保险计画,防止债务危机恶化

路透爱尔兰10月15日电---国际货币基金组织(IMF)周六呼吁制订泛欧存款保险计画,以及加强欧洲银行业监管协调,以预防各国监管规则相互冲突,使得债务危机更加恶化.

对于欧元区主权债务问题可能导致泛欧银行业危机的忧虑,持续冲击全球市场,促使部分欧洲领导人呼吁大型银行联合重建资本.

IMF欧洲部门副主管Ajai Chopra表示,共同的银行业危机管理系统、在国家层级之上的解决机制、以及共同的存款保险规则,将有助大幅稳定银行体系.

"(目前为止)已采取的和考虑过的措施还不够.在目前的情况下,温和的改革是不够的,"Chopra在爱尔兰的演说中表示."在当前的危机下,需要让市场确信欧洲能够做出果敢且一致的决定."

他指出,为避免欧元区二线国家疲弱态势转化成银行业危机,欧洲当局需要加强监管.

Chopra说,IMF认为共同的存款保险计画应可确保主权债务问题不会造成银行挤兑而损及稳定.(完)