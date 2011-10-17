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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:29 BJT

《外汇动态》韩国进口商逢低买进美元/韩元,支撑位在1,147

0115GMT---韩国进口商逢低买进美元/韩元KRW=KFTC,在费波纳奇回档技术位水准提供支撑.

美元/韩元下跌0.7%至1,147.8,大致在8月至10月涨势的38.2%回档位1,147.3附近.

美元/韩元料在1,144.0处受支撑,该水准为3月17日盘中高位.美元/韩元100周移动平均在1,133.2,而50%回档位在1,128.6.(完)

--编译 王冠中;审校 杜明霞

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