《中美金融分析》美监管机构查核审计公司难达协议,後续动作恐掀波澜

* 贸易紧张关系升温恐令查核协议前景蒙上阴霾

* 若审计机构遭注消登记,料有更多问题

* 在审计风险上料有更好的披露

路透纽约10月14日电---在外交形势复杂多变的情况下,要达成允许美国检查中国企业审计机构的协议益发困难,且引发外界质疑监管机构是否会采取更严厉的措施打击被认定的会计作假行为.

由于中国在美国上市的企业爆出一连串假帐丑闻,导致美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)数月来一直试图进入中国,实地查核那里的审计机构.

PCAOB于7月时与中国监管机构在北京举行会谈,但对于下一轮协商的日期却迟迟未定.中美贸易紧张关系升温也引发这项协议可能难以达成的担忧.

法律专家表示,如果没办法达成查核协议,PCAOB可能被迫开始对不能查核的审计机构采取行动.PCAOB有权注销无法查核的审计公司的登记,尽管这可能造成中国企业退出公开市场,而後者也会带来一些风险.

"坏处是中国企业可能不公开上市,不用接受美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的管辖,这会使得市场透明度更差,"法律公司Willkie Farr and Gallagher LLP合夥人Elizabeth Gray表示.