〔台湾债市〕RP利率持平,关注本周大型发债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,因本周陆续有大型债券发行,资金需求较多,已见投信和寿险开始走钱,令分配略为不均,部份交易商感到吃紧.
资金调度人士表示,本周发行的台湾中钢(2002.TW)与台电公司债均属较好标的,若有大笔金额的公债附买回即将到单,要小心客户可能会请求换券或走钱,一旦资金有缺口,利率恐遭趁势拉抬.不过,整体市场资金水位还不到紧俏程度,料利率波动只是短暂现象.
"利率可能会波动一下,但还是可以沉在这边,"一位票券商交易人士表示.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.
交易商统计,本周大型发债计划如下:周一(17日)有高雄市政府债124.5亿台币发行;周三(19日)台湾中钢将发行197亿公司债;周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。