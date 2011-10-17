〔台湾债市〕RP利率持平,关注本周大型发债

路透台北10月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,因本周陆续有大型债券发行,资金需求较多,已见投信和寿险开始走钱,令分配略为不均,部份交易商感到吃紧.

资金调度人士表示,本周发行的台湾中钢(2002.TW)与台电公司债均属较好标的,若有大笔金额的公债附买回即将到单,要小心客户可能会请求换券或走钱,一旦资金有缺口,利率恐遭趁势拉抬.不过,整体市场资金水位还不到紧俏程度,料利率波动只是短暂现象.

"利率可能会波动一下,但还是可以沉在这边,"一位票券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.

交易商统计,本周大型发债计划如下:周一(17日)有高雄市政府债124.5亿台币发行;周三(19日)台湾中钢将发行197亿公司债;周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.(完)