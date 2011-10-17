《热点透视》葡萄牙经济面临紧要关头,大力整顿或能力度危机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 张若琪

路透马德里10月14日电---希腊的政府债务负担显然是维持不住的,但葡萄牙的情况又如何?葡萄牙的问题并不是那麽明确.经过多年来的松散管理和缓慢成长,债务及赤字正令历任里斯本政府胆寒.但当前政府决意避免债务重组.只要经济上有那麽一点好运--加上投资人若有点耐心--葡萄牙或许就能勉力度过危机.

葡萄牙今年上半年预算赤字合到国内生产总值(GDP)的8.4%,远高于欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行等三巨头与其协议计画所定的5.9%.明年的目标为4.5%.为达此目标,政府已宣布采行进一步撙节措施,但那可能加剧衰退.IMF预估葡萄牙今明两年GDP将萎缩约2%,要到2013年才会恢复成长.

在那样的前提下,公共债务相当于GDP的比例在2013年前将持稳于115%,而葡萄牙到2013年得开始从市场融资.那真是棘手.计画包括从欧盟/IMF的借贷工具获得120亿欧元为其银行重组资本,并设想银行业者就此具有充分融资,足以避免严重的信贷困局.

而实施撙节料导致GDP将有数年成长乏力:IMF预测2009-2016年每年成长率仅0.3%.然其财政成果也让人无法留下深刻印象:2016年债务料相当GDP的110%.那麽高的债务负担可能足以拖慢成长,无疑将使葡萄牙面临再度陷入投资人信心危机的风险.

那为什麽不承认挫败,进行重组呢?主要是因为葡萄牙6月新上任的中间偏右联合政府下定决心要避免沦落至资产减记的境地.葡萄牙总理科埃略在就业市场等结构性改革方面已取得进展.此外,葡萄牙百姓似乎寄望经济能全面大整顿,要改善增长长期令人失望的记录,确有此必要.因此应给予新政府一些时间,来展现能力.(完)