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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 12:30 BJT

〔新债招标〕台湾100/6R期公债得标利率为1.08%,高于市场预期

路透台北10月17日电---台湾央行周一表示,财政部委标售的五年期100/6RA00106R=TWO增额公债得标利率为1.08%,高于市场预期的1.03-1.06%.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.03-1.06%间,最低预估在1.00%,最高在1.10%.[ID:nCN1152742]

各行业的得标比重方面,银行得标比重28.87%、证券业41.38%、票券业19.75%、保险业为10.0%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 张喜良

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