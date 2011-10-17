〔新债招标〕台湾100/6R期公债得标利率为1.08%,高于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月17日电---台湾央行周一表示,财政部委标售的五年期100/6RA00106R=TWO增额公债得标利率为1.08%,高于市场预期的1.03-1.06%.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.03-1.06%间,最低预估在1.00%,最高在1.10%.[ID:nCN1152742]
各行业的得标比重方面,银行得标比重28.87%、证券业41.38%、票券业19.75%、保险业为10.0%.(完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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