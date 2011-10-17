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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:20 BJT

《外汇动态》欧元/美元在1.3900设有停止单及选择权障碍

0200GMT---欧元兑美元EUR=因获利了结跌0.2%至1.3852,东京交易商表示下档停止单设在1.3800,上档停止单则在1.3900.

市场上也盛传在1.3900左右有选择权障碍,此前欧元因空头回补而大涨3.5%後周五在该水准下方的1.3895受阻.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

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