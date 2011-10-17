〔台湾债市〕寿险保费收入恐负成长,交易商料不致令殖利率反弹(更新版)

(新增交易商说法)

* 报载指寿险业保费收入料负成长,因利变型保费减少

* 寿险在长券操作较去年保守,但不至令殖利率反弹--交易员

路透台北10月17日电---台湾寿险业今年保费收入料将负成长,债市交易员周一指出,寿险业在长天期公债操作上,的确较去年保守,但还不足以令殖利率反弹.

经济日报报导,根据保险事业发展中心最新统计,今年前七月全体寿险业保费收入1.2兆台币,比去年同期减少5.3%.若全年也是负成长,将为台湾寿险市场发展50年来首见.

"寿险业去年在公债标售的动作比较大,但最近看不到这现象."一大型寿险业交易员说.

她表示,今年从交易商方面得知,有几家寿险公司"一直喊没钱."但会造成这个现象,是因为去年保费收入增长太多,而不是今年有明显减少.

经济日报称,过去几年寿险市场疯狂销售利变年金,透过银行通路吸收存款族的资金,使得寿险保费收入快速成长.但主管机关金管会在去年9月发布新规定,要求利变商品在第一年、第二年解约,都必须收解约费.导致利率变动型商品保费收入减少.

根据一寿险业者提供的统计数据,寿险业保费收入在2008年为1.9兆台币,2009年正式突破2兆,2010年更一举增长至2.3兆.今年预估降至2兆台币左右.

不过债市交易员均认为,基本面才是决定债市殖利率走势的关键,寿险业保费减少的消息,应不至于造成殖利率出现反弹.

"大家还是有基本需求,这消息只会让追价不积极."一券商交易员说.

本地时间11:54,20年增额券100/7RA00107R=TWO尚未成交,买方报价在1.7795%,卖方则在1.7550%;30年券100/8A00108=TWO亦未见成交.(完)