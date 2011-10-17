〔台湾债市〕殖利率收高,因100/6R标售结果不如预期

路透台北10月17日电---台湾债市主要殖利率周一收高,受五年增额券100/6R标售结果较预期差拖累;此外,台股随区域股市上扬,也加重了短线的空头气氛.

针对100/6R的标售,交易商表示,近期债市交易气氛不佳,成交量过低,是造成殖利率标低不易的主因.不过100/6R已取代10年券100/9成为盘面指标券,无论是基于交易与养券的立场,逢高承接都还算是不错的标的.

"(标售)结果是让没部位的满意,放空的也满意."一大型银行交易员说.

另一证券商交易员指出,虽然银行业的得标比重偏低,但寿险业却意外拿了10%的筹码.显示在利率处于低档,但後市却又不明的状态下,寿险业没必要将所有筹码都押注在长券上.

台湾央行中午标售100/6R的得标利率为1.08%,高于市场预期的1.03-1.06%.各行业的得标比重方面,银行得标比重28.87%、证券业41.38%、票券业19.75%、保险业为10.0%.[ID:nCT0406514]

台湾股市周一追随区域股市脚步上涨1.4%,市场乐观期待决策者本周会推出解决欧债危机的计划.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +2.82 1.0722 1.0470-1.0770* 131.0

10 100/9 A00109=TWO +1.77 1.3275 1.3200-1.3325 15.0

20 100/7R A00107R=TWO +2.00 1.7800 1.7800-1.7800 0.5

注:*表示创交易以来新高

100/6R的标售结果,似乎让市场再次印证,在殖利率偏低的状况下,实质买盘不会在发行前交易期间表态,下标时也会将利率尽量写高,待标高後再进场承接,以获取较高的收益率.交易商也清楚此一道理,逢低先布空单,待标高後再回补赚利差.

"100/9的经验就是这样,标售前还很乐观,但得标的人到现在都泡水(亏损)."一银行交易员说.

另一大型银行交易员则称,债市成交量偏低,在流动性不佳的状态下,交易商不可能押注较大部位操作,因遭套牢的机会颇大.

10年券100/9是在9月底标售,得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.[ID:nCT0476869]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3275

5 100/6 A00106=TWO 没有成交

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)