〔台湾汇市〕台币兑美元收创近一个月高位,因欧债有望纾解

路透台北10月17日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘上涨2角.因欧债问题的解决措施可望在下周出炉,市场乐观情绪高涨,国际美元下跌,台股也随区域走势而上扬,令台币收盘续创一个月来高位.

汇银人士指出,韩元等亚币涨势凌厉,带动外资汇入,盘中虽然不时见到进口商与央行的美元买盘出笼,但台币走势依旧一路上扬.近收盘时,央行循例进场调节,令台币于台北外汇市场收在30.1元,与元太外汇经纪公司收盘价差距约8分,展现十足宣示意味.

"如果今晚美股大涨,美元掉下来的速度也够快,明天台币有机会往29元测试,"一位本地银行人士称,"不过,还是要看央行态度."

交易商指出,尽管明年全球经济前景不佳,美元长线走势可望获得支撑.不过,随着时间接近年底,银行间交投纷纷出脱手上部位,获利了结轧平仓位,带动非美货币走扬.市场并聚焦在10月23日的欧盟峰会,在此之前,台币易受国际多空消息所牵动,料将维持震荡格局.

"关键还是在欧债问题,而且很难有一次性的长期解决措施,"一位外商银行人士称.

他们预估,台币明日交投区间先看30.0-30.2元间,并将密切观察国际美元走势及央行动向.

台币兑美元前次盘中及收盘高位均出现在9月21日,分别到29.861及29.950元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨1.40%至7,461.12点;外资及陆资在台股买超77.58亿台币,已连续七日买超,累计金额为404.14亿.[ID:nCT0406626]

另外,主要的新兴亚洲货币周一上涨,其中部分突破关键阻力价位.交易员预计涨势还会持续,因市场对欧洲出台债务危机长期解决方案的希望加强,推高股市与大宗商品等避险资产.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.100 30.300 30.018-30.300 30.300 8.02 7.38

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.018 30.275 30.018-30.235 30.220 3.67 3.21

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.050/-0.045 -0.025/-0.005

美元/台币六个月期 -0.305/-0.265 -0.270/-0.240

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