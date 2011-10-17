〔日本债市〕公债期货触一个半月低位,市场乐观期待解决欧债危机计画

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月17日电---日本公债价格周一下跌,期货则触及一个半月低位.市场越来越乐观认为欧洲决策者最终会推出一个全面性的计画,解决欧债危机并重整银行资本.
收益率曲线趋陡,市场人士说,经纪商对冲,加上银行、退休基金在周二的2.4万亿(兆)五年期公债标售之前进行获利了结,使得长天期现货券种表现落後.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。