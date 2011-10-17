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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 15:17 BJT

〔日本债市〕公债期货触一个半月低位,市场乐观期待解决欧债危机计画

路透东京10月17日电---日本公债价格周一下跌,期货则触及一个半月低位.市场越来越乐观认为欧洲决策者最终会推出一个全面性的计画,解决欧债危机并重整银行资本.

收益率曲线趋陡,市场人士说,经纪商对冲,加上银行、退休基金在周二的2.4万亿(兆)五年期公债标售之前进行获利了结,使得长天期现货券种表现落後.

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