〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率大致持稳--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦10月17日电---市况差不多和上周相同,风险偏好相当强劲,现汇脱离近期的危险区域,波动率疲软,仅有周一常见的略升现象.
一个月期欧元/美元波动率上周五触及14.25%,今早只略微上扬,但现汇仍未能突破1.3900障碍(上周五触及1.3895,今天触及1.3889).三个月期价平选择权波动率报14.25%,一年期波动率报14.55%,持平上周五收盘(上周曾触及16.7%).
风险逆转指标一直未突破近期3.35-2.65%的低点,偏向欧元卖权,市场人士仍担心现汇回挫.
英镑/美元波动率承压,但一个月期波动率上周由11.35%跌至10.6%後,跌势停顿,一个月期欧元/英镑波动率跌势在9.9%下方陷入拉锯.
欧元/瑞郎波动率上周持坚,今天早盘亦是--一个月期波动率升至11.0%(高于实际波动率),一年期波动率上周上升1.0个百分点,达到12.0%区域高端(仍低于实际波动率).
一个月期美元/瑞郎波动率仍比欧元/美元高出2.0个百分点.一个月期澳元/美元波动率在16.7%获得支撑,日前由22.0%大跌.
美元/日圆波动率持坚,现汇上周五再度测试77.50.一个月期波动率报9.45%,上周五盘初曾跌至8.8%低点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。