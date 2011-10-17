〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率大致持稳--IFR

IFR伦敦10月17日电---市况差不多和上周相同,风险偏好相当强劲,现汇脱离近期的危险区域,波动率疲软,仅有周一常见的略升现象.

一个月期欧元/美元波动率上周五触及14.25%,今早只略微上扬,但现汇仍未能突破1.3900障碍(上周五触及1.3895,今天触及1.3889).三个月期价平选择权波动率报14.25%,一年期波动率报14.55%,持平上周五收盘(上周曾触及16.7%).

风险逆转指标一直未突破近期3.35-2.65%的低点,偏向欧元卖权,市场人士仍担心现汇回挫.

英镑/美元波动率承压,但一个月期波动率上周由11.35%跌至10.6%後,跌势停顿,一个月期欧元/英镑波动率跌势在9.9%下方陷入拉锯.

欧元/瑞郎波动率上周持坚,今天早盘亦是--一个月期波动率升至11.0%(高于实际波动率),一年期波动率上周上升1.0个百分点,达到12.0%区域高端(仍低于实际波动率).

一个月期美元/瑞郎波动率仍比欧元/美元高出2.0个百分点.一个月期澳元/美元波动率在16.7%获得支撑,日前由22.0%大跌.

美元/日圆波动率持坚,现汇上周五再度测试77.50.一个月期波动率报9.45%,上周五盘初曾跌至8.8%低点.(完)