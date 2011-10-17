〔欧洲个股〕Anadarko将支付40亿美元给BP,以和解墨湾漏油事故

路透伦敦10月17日电---石油业巨擘BP(BP.L)及Anadarko(APC.N)已经就清理墨西哥湾漏油事件达成和解协议,Anadarko将支付BP 40亿美元,这比起其诉诸法院时可能被迫支付金额少了一半以上.BP墨西哥湾漏油事件中,Anadarko是该口漏油油井的合作夥伴.

BP周一表示,做为和解协议的一部分,Anadarko将不再推进其对BP提出的重大疏忽指控,同时协议也排除双方可能面临的政府罚金.

BP曾表示,包括政府罚款在内的整体漏油事件支出将为420亿美元,而该公司至今已花费35亿美元.

这暗示Anadarko的漏油事件支出总额可能达96亿美元.(完)