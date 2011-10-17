〔路透基点〕丰田金融服务循环贷款可能提高至10亿元人民币--RLPC

路透香港10月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,因市场兴趣增温,丰田金融服务(中国)的三年期循环贷款规模可能由8亿元人民币提高至10亿元人民币.

中国浙商银行目前正在考虑参与,此案由中国中信银行担任牵头行及簿记管理人.

先前已报导,上海浦东发展银行可能加入成为牵头行.

一名消息人士称,贷款利率条件为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160-230个基点,并非先前报导的160-200个基点.根据贷款条款,加码幅度将在30个月取款期内每隔六个月重新调整.

承诺3亿元人民币或以上的银行,可获得一笔45个基点的先付费用及共同主办行头衔.承诺1.5-3亿元人民币者,获得30个基点的先付费用及管理行头衔.承诺5,000万-1.5亿元人民币,获得15个基点的先付费用及参贷行头衔.

另外,丰田金融9月9日完成一笔1.70亿元人民币八个月融资.瑞穗实业银行(中国)为牵头行(承贷1亿元人民币).韩国外换银行为参贷行(承贷7,000万元人民币).该笔融资利率为中国人民银行利率的100%.

一消息人士称,此案预定本月底结案.(完)