版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 16:17 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元因欧债出现希望大涨至一个月高位,公债走软

路透首尔10月17日电---韩元/美元KRW=周一大涨,受股市外资买盘提振,因市场憧憬欧洲领导人将采取确切行动拯救欧债危机.

韩元/美元KRW=KFTC周一本地收盘价报1,140.5韩元,较上周五收盘价1,156.0跳涨逾1%.

韩元收盘价仅略低于盘中高点1,139.0,亦为韩元自9月19日以来的最高位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐