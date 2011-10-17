〔韩国汇市〕韩元/美元因欧债出现希望大涨至一个月高位,公债走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月17日电---韩元/美元KRW=周一大涨,受股市外资买盘提振,因市场憧憬欧洲领导人将采取确切行动拯救欧债危机.
韩元/美元KRW=KFTC周一本地收盘价报1,140.5韩元,较上周五收盘价1,156.0跳涨逾1%.
韩元收盘价仅略低于盘中高点1,139.0,亦为韩元自9月19日以来的最高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。