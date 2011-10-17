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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 17:11 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超1.5亿台币

路透台北10月17日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 2.50 4.00 -1.50

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 6.50 5.00 +1.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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