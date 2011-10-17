〔两岸关系〕台湾首提和平协议时间表,但需民意支持等三项前提(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增总统更多说法)
* 推动未来10年与中国签署和平协议
* 前提为国家需要、民意支持与国会监督
路透台北10月17日电---台湾总统马英九周一表示,在国家需要、民意支持与国会监督等三项条件都成立下,会推动在未来10年与中国签署和平协议,以维护两岸永续和平.此为台湾领导人首次提出签署协议的预定时程.
马英九并在总统府举行的一场记者会中强调,两岸签署和平协议是可以讨论的公共政策,这也是为何需要上述三项条件成熟後才能推动.未来将持续进行意见整合,"不会为了签而签."
"我不是排定了时间表,而是要看时机是否成熟."他解释.
马英九说,两岸和平协议是国民党前主席连战在2005年访问中国,与当地领导人达成的共同愿景,国民党也将此放入政纲当中.
他指出,会继续维持"不统、不独、不武"的台海现状,秉持"先急後缓、先易後难、先经後政"的原则与中国深化制度性协商.
马英九也在发表的施政主轴中强调,要发挥台湾软实力与自由、民主、人权、法治的核心价值,深化两岸环保、人权、妇女、劳工与新闻等领域民间团体的交流,成为两岸公民社会相互提升的动力.
他称,要在对等、尊严原则上,针对气候变迁、环保、人道救援、绿色能源、公共卫生、粮食安全等全球新兴议题,倡议两岸合作交流,并推动国际多边合作.
台湾将在明年1月14日进行第13任总统的直选,马英九代表国民党寻求连任之路,将与民进党主席蔡英文一决雌雄.不过泛蓝阵营的亲民党主席宋楚瑜也已登记参选,令选前政治情势更趋复杂.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。