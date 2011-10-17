〔两岸关系〕台湾首提和平协议时间表,但需民意支持等三项前提(更新版)

(新增总统更多说法)

* 推动未来10年与中国签署和平协议

* 前提为国家需要、民意支持与国会监督

路透台北10月17日电---台湾总统马英九周一表示,在国家需要、民意支持与国会监督等三项条件都成立下,会推动在未来10年与中国签署和平协议,以维护两岸永续和平.此为台湾领导人首次提出签署协议的预定时程.

马英九并在总统府举行的一场记者会中强调,两岸签署和平协议是可以讨论的公共政策,这也是为何需要上述三项条件成熟後才能推动.未来将持续进行意见整合,"不会为了签而签."

"我不是排定了时间表,而是要看时机是否成熟."他解释.

马英九说,两岸和平协议是国民党前主席连战在2005年访问中国,与当地领导人达成的共同愿景,国民党也将此放入政纲当中.

他指出,会继续维持"不统、不独、不武"的台海现状,秉持"先急後缓、先易後难、先经後政"的原则与中国深化制度性协商.

马英九也在发表的施政主轴中强调,要发挥台湾软实力与自由、民主、人权、法治的核心价值,深化两岸环保、人权、妇女、劳工与新闻等领域民间团体的交流,成为两岸公民社会相互提升的动力.

他称,要在对等、尊严原则上,针对气候变迁、环保、人道救援、绿色能源、公共卫生、粮食安全等全球新兴议题,倡议两岸合作交流,并推动国际多边合作.

台湾将在明年1月14日进行第13任总统的直选,马英九代表国民党寻求连任之路,将与民进党主席蔡英文一决雌雄.不过泛蓝阵营的亲民党主席宋楚瑜也已登记参选,令选前政治情势更趋复杂.(完)