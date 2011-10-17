〔中港股市〕沪港股市双双收高,但量能不振反映审慎心态犹存

* 恒指上涨2%,沪综指上涨0.4%

* 中国平安大涨,H股9月底以来跌幅几近收复

* 成交不振,中国周二将公布GDP数据

路透香港股10月17日电---香港股市及上海股市周一收高,跌深的中资股在这波回升走势中领军,投资人在中国国内生产总值(GDP)数据出炉前夕增加风险布局.

尽管市场预期周二的GDP数据将化解中国经济硬着陆疑虑,但防御类股强劲表现及成交值不振,显示一些中长线投资人仍然态度谨慎.

"这仍然是两大阵营的拉锯.但市场看起来似乎是在向上反弹,短线客现在应该在准备切入波动敏感度较高的个股,"海通国际证券驻香港的分析师Edmund Huang称.

恒生指数.HSI收涨2.01%至18,873.99点.恒生国企指数.HSCE收涨2.8%至9,853.34点.

沪综指.SSEC收报2,440.402点,涨9.03点,或0.37%.沪市A股成交额约为575亿元人民币,略低于上个交易日水平.