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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 19:01 BJT

〔东南亚股市〕上涨至数周高点,因对欧洲解决债务危机有期待

路透曼谷10月17日电---东南亚股市周一上涨,因期望欧元区决策官员将会提出解决债务问题的计画,资源类股与商品价格同步走高,利率走跌提振印尼开发商个股上涨.

区域中多个市场触及数周高点,区域货币也同步上扬,因投资人在上季抛售後手上现金充裕,鼓起勇气重新回场.

"冒险意愿升高的人气可望维持一段时间." Krung

Thai Asset Management首席股票基金经理Yernyong Thepjumnong表示.

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