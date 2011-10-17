〔东南亚股市〕上涨至数周高点,因对欧洲解决债务危机有期待

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月17日电---东南亚股市周一上涨,因期望欧元区决策官员将会提出解决债务问题的计画,资源类股与商品价格同步走高,利率走跌提振印尼开发商个股上涨.
区域中多个市场触及数周高点,区域货币也同步上扬,因投资人在上季抛售後手上现金充裕,鼓起勇气重新回场.
"冒险意愿升高的人气可望维持一段时间." Krung
Thai Asset Management首席股票基金经理Yernyong Thepjumnong表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。