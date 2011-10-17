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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 06:37 BJT

****欧洲经济指标预测--10月18日-10月25日****

路透10月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------10月17日当周-------------------------------

10月18日(二)

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%

(较上年同期) +4.9% +4.5%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.6%

(较上年同期) +5.5% +5.2%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.7% +0.6%

(较上年同期) +5.6% +5.3%

0900 德国ZEW景气判断指数 10月 负45.0 负43.3

现况指数 39.6 43.6

10月19日(三)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 赤字32

(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字129

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流出160

0800 意大利工业订单(较前月) 8月 -- +1.8%

(较上年同期) -- +6.5%

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

10月20日(四)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +5.4% +5.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差8.08

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差24

0830 英国零售销售(较前月) 9月 持平 -0.2%

(较上年同期) +0.7% 持平

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 负75.7

1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负18.90

10月21日(五)

0645 法国企业景气指数 10月 98 99

0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.3 107.5

现况指数 116.8 117.9

预期指数 97.0 98.0

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 120.0 118.3

公共部门净借款(亿英镑) 121.5 131.6

---------------------------------10月24日当周-------------------------------

10月24日(一)

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 48.2

服务业PMI -- 51.5

综合PMI -- 50.2

0728 德国制造业PMI 10月初值 -- 50.3

服务业PMI -- 49.7

综合PMI -- 50.8

0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 -- 48.5

服务业PMI -- 48.8

综合PMI -- 49.1

0900 欧元区工业订单(较上月) 8月 -- -2.1%

(较上年同期) -- +8.4%

10月25日(二)

0600 德国GfK消费者信心指数 11月 -- 5.2

0645 法国消费者信心指数 10月 -- 80

0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 98.5

0800 意大利零售销售(较上月) 8月 -- -0.10%

(较上年同期) -- -2.40%

0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 -- 赤字93.5

10月25日-10月28日

0600 德国进口物价(较上月) 9月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +6.6%

(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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