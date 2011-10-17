〔货币市场〕银行间拆款利率上扬,受希腊债务减记的忧虑影响

路透纽约/伦敦10月17日电---对于避险短期美国债券的需求周一降温,而部分衡量市场紧张程度的指标持稳,但银行间拆款利率则上扬,因德国打击了欧洲很快会达成债务危机全面解决方案的希望.

20国集团(G20)周末施压欧元区领导人在10月23日欧盟峰会上采取果决举措来因应危机.然而,德国财长朔伊布勒周一淡化了相关预期.

分析师表示,市场价格走势是受到关于援救方案的相关臆测所推动.

尽管如此,美国财政部周一标售两档债券的结果显示,对于短期美债的需求降温.

美国财政部标售290亿美元三个月期国库券,得标利率为3个基点创两个月最高,而270亿美元六个月期国库券标售利率为6.5个基点,则是9月6日以来最高.

德国主张银行业应承担希腊债务更大幅度减记,部分市场紧俏情况的指标持稳,而交易商称,银行间拆款仍稀少,仅限于极短期拆借.

在无担保拆款市场中,伦敦银行间三个月欧元拆款利率EUR3MFSR=升至1.50750%的九周高点.欧元银行间拆放款利率(Euribor)亦上扬,受银行业的紧张情绪影响.(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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