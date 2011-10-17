《美股业绩焦点》花旗集团第三季获利超乎预期,但警告未来成长堪忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 第三季每股盈馀1.23美元,其中包括会计利得0.39美元
* 不计会计利得的每股盈馀优于华尔街预估
* 亚洲营收成长,受惠于零售业务
* 非应计贷款规模下降
* 股价收低1.7%
路透10月17日电---花旗集团(C.N)公布季度获利增加,受惠于会计利得,但警告已开发市场可能会面临数年的疲弱成长.该公司股价终场下跌.
花旗财报优于预期,但其股价回吐稍早升势,终场收低,因银行业未来获利能力的疑虑罩顶.富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)周一公布放款利润率大幅下滑.
"看看会计利得和贷款损失准备,给人特别醒目的感觉,"Bahl & Gaynor Investment Counsel投资组合主管Matt McCormick表示."投资人表示他们希望银行表现优于预期,但不喜欢花旗是用这种方式."
与竞争对手一样,花旗集团受到欧债危机及美国经济疲弱的打击.投资银行手续费下滑,其贷款帐目减少2%.营运支出则升高,部分是因为花旗进行投资以拉抬其业务.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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