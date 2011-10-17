《美股业绩焦点》花旗集团第三季获利超乎预期,但警告未来成长堪忧

* 第三季每股盈馀1.23美元,其中包括会计利得0.39美元

* 不计会计利得的每股盈馀优于华尔街预估

* 亚洲营收成长,受惠于零售业务

* 非应计贷款规模下降

* 股价收低1.7%

路透10月17日电---花旗集团(C.N)公布季度获利增加,受惠于会计利得,但警告已开发市场可能会面临数年的疲弱成长.该公司股价终场下跌.

花旗财报优于预期,但其股价回吐稍早升势,终场收低,因银行业未来获利能力的疑虑罩顶.富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)周一公布放款利润率大幅下滑.

"看看会计利得和贷款损失准备,给人特别醒目的感觉,"Bahl & Gaynor Investment Counsel投资组合主管Matt McCormick表示."投资人表示他们希望银行表现优于预期,但不喜欢花旗是用这种方式."